Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти может стать наставником «Спартака». Об этом сообщают СМИ Италии.

Как отмечают итальянские источники, 62-летний специалист хочет вернуться к активной работе ближайшим летом. А «Спартак» ищет грамотного иностранного тренера, который сможет заменить Доменико Тедеско. Итальянец, как сообщают, входит в шорт-лист руководства «Спартака».

Напомним, что Спаллетти вместе с «Зенитом» выигрывал чемпионат России в 2010 и 2012 годах. В «Зените» он проработал четыре сезона, а с мая 2019 года находится без клуба. Последним клубом Лучано был миланский «Интер».