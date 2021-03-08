Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Камила Валиева рассказала, какое влияние на нее оказывает тренер Этери Тутберидзе.

По словам Валиевой, Тутберидзе даже не успокаивается даже в тот момент, когда программа придумана, готова и выкатывается.

«Она будто эту программу катает со мной каждую тренировку, она знает каждый поворот головы, каждый взмах рукой, мне кажется, что она даже знает, как я дышу в программе, что я чувствую, исполняя тот или иной элемент. И я уже не я. Я — это она», — приводит слова Валиевой La Personne.

Камила подчеркнула, что Тутберидзе чувствует и понимает каждую программу и помогает ей понять, принять и почувствовать каждое движение.

На прошедшем в декабре чемпионате России Валиева завоевала серебро. Золото досталось Анне Щербаковой — еще одной воспитаннице Тутберидзе. В финале Кубка России в феврале Валиева стала лучшей.