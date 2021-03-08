«Зенит» отыгрался в матче с «Рубином». На 74-й минуте матча после подачи со штрафного Ярослава Ракицкого ударом головой отличился Сердар Азмун.

Ранее в матче с «Рубином» Азмун имел, как минимум, четыре голевых момента. Только в первом тайме иранец два раза попал в штангу, один раз выручил Дюпин, еще один раз Азмун пробил выше ворот.

Напомним, что в первом тайме счет открыл Деспотович с пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен после попадания в руку Далера Кузяева. Арбитр Сергей Карасев воспользовался VAR.

Напомним, что в первом круге в Санкт-Петербурге «Зенит» проиграл «Рубину» со счетом 1:2.