В игре 21-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» на последних минутах вырвал победу у «Зенита» со счетом 2:1.

В первом тайме мяч забил Джордже Деспотович, реализовав пенальти, который был назначен за игру рукой Далера Кузяева. На 74-й минуте Сердар Азмун с подачи Ярослава Ракицкого сравнял счет. На 92-й минуте полузащитник «Рубина» Денис Макаров убежал в контратаку и после индивидуальных действий забил победный гол.

На 99-й минуте «Зенит» мог сравнять счет, однако Артем Дзюба не смог переиграть Юрия Дюпина ударом с пенальти, назначенный после нарушения на Сутормине. «Рубин» во второй раз за сезон смог обыграть «Зенит».