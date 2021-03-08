Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал неудачу своей команды в игре против «Рубина». Петербургский клуб уступил в Казани со счетом 1:2.

По словам Семака, игра с «Рубином» стала продолжением предыдущей встречи с «Ростовом», когда было очень много моментов, но победить не смогли.

«Имели подавляющее преимущество, но этого недостаточно для победы. Такое бывает. Будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Семак отметил, что часть ошибок была связана с качеством поле. Однако даже на таком поле «Зенит» создавал моменты, которые реализовать не получилось. Семак отметил, что не хватило реализации.