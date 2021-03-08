В игре 21-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. На последних минутах встречи Артем Дзюба мог сравнять счет, но не реализовал пенальти.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча прокомментировал этот эпизод.

По словам Слуцкого, это было, прежде всего, спасению Дюпина. Дзюбу Слуцкий ничего писать не будет.

«Это не та ситуация, которую нужно как-то дополнительно педалировать. Думаю, он пережил столько ситуаций, что это также не тот случай, когда ему требуется дополнительная поддержка. Он достаточно силён для того, чтобы с этой ситуацией справиться», — отметил Слуцкий в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что «Рубин» вырвал победу благодаря победному голу полузащитника Дениса Макарова на 92-й минуте матча.