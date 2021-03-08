СКА не удалось завершить серии с «Динамо».

Минский клуб сократило отставание от СКА в серии после четвертого матча 1/8 финала Кубка Гагарина. Матч, проходивший 8 марта в Минске, завершился победой хозяев со счетом 2:1.

СКА открыл счет — в конце первого периода отличился Андрей Кузьменко. «Динамо» смогло отыграться на 24-й минуте после броска Артема Демкова. Победную шайбу забросил Денис Мосалев на 47-й минуте встречи.

«Динамо» выиграло у СКА первый матч в серии, сократив разницу до 1-3. Пятый матч в противостоянии пройдет 10 марта в Санкт-Петербурге.