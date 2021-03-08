Форвард «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал результат матча 21-го тура Премьер-лиги с «Рубином» (1:2). Иранцу удалось забить на 74-й минуте, однако ранее он не реализовал множество голевых моментов.

«Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить. Создали очень много моментов и где-то не повезло, где-то не получилось реализовать. У соперника же таких эпизодов почти не было. Будем продолжать работать, стараться улучшать свою игру», — цитирует Азмуна официальный сайт «Зенита».

По словам Азмуна, данное поражение не должно позволять считать «Зенит» слабым. Нужно сделать правильные выводы и извлечь уроки. Азмун считает, что у «Зенита» хорошие игроки высокого уровня, которые должны работать и становиться лучше.

Следующий матч «Зенит» проведет против «Ахмата» 13 марта.