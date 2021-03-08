В понедельник, 8 марта, «Интер» на своем поле примет «Аталанту» в рамках 26-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Милане, начнется в 22:45 по московскому времени. «Интер» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Клуб из Милана в начале февраля проиграли против «Ювентуса» в близкой борьбе со счётом 2-1 на домашних трибунах в первом полуфинале местного Кубка Италии. Далее, в Серии А, коллектив смог справиться с «Фиорентиной» со счётом 2-0.

Во второй встрече против того же соперника «Интер» сыграл с ничейным результатом, после чего вылетел с Кубка. До этого состоялась встреча с «Лацио», где результатом матча было 3 забитых гола против одного от соперников.

Последние же встречи для «бьянконери» прошли очень удачно и успешно. Сперва победа над «Миланом» со счётом 3-0, далее с таким же результатом триумф над «Дженоа» на домашних трибунах и победа над «Парму» со счётом 2-1 на выезде.

«Атланта»

Клуб очень хорошо проводит текущий сезон. В данный момент коллектив располагается на пятой строчке в турнирной таблице и имеет на своём счету 49 баллов.

«Атланта» атакует достаточно результативно и за последние 25 матчей смог забить в ворота соперников 59 мячей, причём пропустила всего 32.

В позапрошлом туре бергамаски добыли выездную победу над «Сампдорией» (2:0). В минувшем поединке первенства им удалось разгромил «Кротоне» (5:1) дома.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05. Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,60.

Аналитики считают, что сегодня в матче будет активная и дерзкая игра и бое команды забьют, а также не будет ничейного результата. Букмекеры предлагают на этот исход коэффициент 2.37.