Президент Федерации лыжных гонок России (ФГЛР) Елена Вяльбе рассказала о своих отношениях со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

По ходу чемпионата мира Вяльбе отказалась прийти на репортаж к Губерниеву после слабого выступления российских лыжниц в масс-старте на 30 км.

Губерниев отмечал, что очень хотел увидеть президента федерации на месте событий в последний день соревнований, когда решалась судьба Александра Большунова, однако та уже улетела.

«Не делаю для Димы рекламы, поэтому не хочу отвечать на вопросы про него. Он считает так? А я – по-другому. Сейчас вы это напишите, он получит море хайпа – и будет счастлив, – отметила Вяльбе.

В последний день зимы Дмитрий Губерниев сообщил, что помирился с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе. Тогда комментатор сообщил, что после командного спринта догнал Вяльбе на стадионе и поговорил с ней.