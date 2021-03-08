Российские болельщики после лыжного марафона заполнили страницу норвежца Эмиля Иверсена в инстаграме негативными комментариями.

Напомним, что Иверсен был признан чемпионом мира после дисквалификации Йоханнеса Клебо. Тот создавал помеху на финише россиянину Александру Большунову, в результате чего россиянин сломал палку и пропустил вперед себя еще и Иверсена.

Болельщики пишут в комментариях, что Иверсену нужно было отдать золото Большунова. Россияне поинтересовались, не стыдно ли Эмилю?

Каждый комментарий упирается во мнение, что Иверсен победил спортсмена со сломанной палкой — его награда не является честной.