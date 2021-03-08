Наставник СКА Валерий Брагин оценил результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо» (1:2).

По словам Брагина, матч получился упорным.

«При счёте 1:1 игра шла до гола, она была обоюдоострой. Соперник забил на один гол больше, поэтому и победил», — цитирует Брагина «Чемпионат».

Форвард СКА Андрей Кузьменко открыл счет, однако минчане забросили дважды. Победный гол забил Денис Мосалев.

Белорусский клуб одержал первую победу в противостоянии — счет 3-1 в пользу СКА Пятая встреча состоится в Санкт-Петербурге 10 марта.