Форвард СКА Андрей Кузьменко оценил исход четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо» (1:2). Нападающий открыл счет, но СКА все равно проиграл.

По словам Кузьменко, и Минск, и СКА играли неплохо, но удача была на стороне соперника.

«Ничего страшного не случилось — готовимся к следующему матчу. Играем четвёртый матч друг с другом, поэтому хаоса в обороне меньше. Очень мало моментов, все разбирают друг друга — смотрят большинство и меньшинство, поэтому с каждым матчем и нам и сопернику тяжелее забивать», — приводит слова Кузьменко «Чемпионат».

По словам Кузьменко, СКА не надламывался, а показывал свой хоккей, но где-то сыграл неправильно. Форвард пообещал сделать выводы.

Пятый матч в серии пройдет 10 марта.