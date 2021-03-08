Полузащитник Денис Макаров прокомментировал победный гол в ворота «Зенита». В решающей контратаке он ложными финтами оставил неудел защитников гостей Деяна Ловрена и Дугласа Сантоса.

Макаров отметил, что бежал в контратаку с мыслями добежать до штрафной. По его словам, Рубину способствовала удача, а победил он с помощью характера.

«Гол посвящаю маме, жене и всему женскому полу. С праздником, с 8 Марта!» — цитирует Макарова пресс-служба «Рубина».

Напомним, что «Рубин» победил со счетом 2:1. Счет открыл Джордже Деспотович с пенальти. Другой форвард Сердар Азмун сравнял счет. После гола Макарова Артем Дзюба мог спасти для «Зенита» ничью, однако голкипер Юрий Дюпин взял удар.