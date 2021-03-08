Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов с большой вероятностью покинет свой пост. Об этом сообщает Metaratings.ru. Также источник уверен, что «Спартак» покинет и главный тренер Олег Знарок.

Сообщается, что Жамнов будет готовить сборную России Олимпиаде-2022, которая пройдёт в Пекине. На данный момент национальную команду возглавляет Валерий Брагин, который пришёл на этот пост в июне 2020 года.

На позицию Жамнова руководство московского клуба рассчитывает пригласить Олега Усачёва, который в данный момент работает в «Тракторе», играющий в данный момент с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Ранее 7 марта»Спартак» проиграл третий матч в 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА (0:3). Счет в серии стали 0-3.

С учетом регулярного чемпионата КХЛ у ЦСКА шесть побед подряд. Жамнов, как и Знарок, работает в «Спартаке» с 2018 года.