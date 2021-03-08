Стали известны подробности травмы полузащитника «Рубина» Леона Мусаева, который он получил в результате столкновения со своим же защитником Уремовичем. О подробностях состояния Мусаева сообщает «Бобсоккер».

Мусаев был заменен на 18-ой минуте матча при счете 0:0. Сообщается, что хавбек избежал серьёзной травмы. После матча бывшему игроку «Зенита» наложили десять швов — восемь на губу и две на десну. Каких-то других повреждений у Мусаева нет и его самочувствие удовлетворительное.

Напомним, что Леон Мусаев был куплен «Рубином» у «Зенита» в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 500 тысяч евро. Известно, что «Зенит» сохранил за собой право первоочередного выкупа.