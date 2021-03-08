Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейство Сергея Карасева в матче с «Рубином» в РПЛ. Петербуржцы уступили со счетом 1:2.

В игре был назначено два пенальти после просмотра арбитром VAR. Один из них — в ворота «Зенита» за руку у Далера Кузяева.

«Третья игра, куча очень спорных моментов. На Кубок необоснованный пенальти, отсутствие пенальти в следующей игре, сегодня пенальти – все моменты достаточно спорные. Но не мне их разбирать», — отметил Семак в эфире «Матч ТВ».

Семак подчеркнул, что дело «Зенита» играть, а судейство в этих матчах должны оценивать те, кому это положено.