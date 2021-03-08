Московское «Динамо» думает над вариантом подписания хорватского защитника «Локомотива» Ведрана Чорлука. Как сообщает «Чемпионат, переход может состояться в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

Сообщается, что «Динамо» пока наблюдает за развитием ситуации между игроком и «Локомотивом». Для «Динамо» вариант Чорлуки является очень серьезным — бело-голубых привлекает многолетний опыт хорватского защитника в РПЛ.

В нынешнем Чорлука сыграл за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Текущий контракт 35-летнего защитника с «Локомотивом» истекает в июне этого года. В феврале 2020 года Чорлука продлил контракт с железнодорожниками.