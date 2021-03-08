Футбольный «Зенит» проиграл «Рубину» в РПЛ, баскетбольный уступил «Химкам» в Единой лиге ВТБ, СКА проиграл «Динамо», — эти и другие новости дня на Nevasport.

«Рубин» вырвал победу у «Зенита». Дзюба не забил пенальти

В игре 21-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» на последних минутах вырвал победу у «Зенита» со счетом 2:1. После голов Деспотовича (с пенальти) и Азмуна на 92-й минуте полузащитник «Рубина» Денис Макаров убежал в контратаку и после индивидуальных действий забил победный гол. На 99-й минуте «Зенит» мог сравнять счет, однако Артем Дзюба не смог переиграть Юрия Дюпина ударом с пенальти, назначенный после нарушения на Сутормине.

«Зенит» проиграл дома «Химкам» в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб «Зенит» потерпел домашнее поражение от «Химок» в Единой Лиге ВТБ — 78:81. Это третье поражение для петербуржцев в 18 встречах турнира и второе в трех последних поединках. Команда Хавьера Паскуаля продолжает лидировать в таблице, опережая УНИКС и ЦСКА. «Химки» одержали 8-ю победу в 16 поединках. Ранее они обыграли «Зенит» в Евролиге.

СКА уступил минскому «Динамо». Счет в серии сократился до 1-3

СКА не удалось завершить серию с «Динамо». Минский клуб сократило отставание от СКА в серии после четвертого матча 1/8 финала Кубка Гагарина. Матч, проходивший 8 марта в Минске, завершился победой хозяев со счетом 2:1. СКА открыл счет — в конце первого периода отличился Андрей Кузьменко. «Динамо» смогло отыграться на 24-й минуте после броска Артема Демкова. Победную шайбу забросил Денис Мосалев на 47-й минуте встречи.

Карацев вышел во второй круг турнира в Дохе

Российский теннисист Аслан Карацев победил на старте турнира в Дохе. В первом раунде россиянин переиграл представителя Катара Мубарака Шаннана Зайида со счетом 6:4, 6:0. Встреча один час пять минут. Карацев четыре раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. Его оппонент выполнил два эйса, два раза ошибся при подаче и не заработал ни одного брейк-пойнта.