Департамент судейства КХЛ разъяснил видеопросмотр при победном взятии ворот СКА в четвертом матче серии с минским «Динамо».

Поединок состоялся 8 марта в столице Беларуси и завершился победой «зубров» — 2:1. Благодаря успеху белорусский клуб сократил отставание в серии первого раунда Кубка Гагарина до 1:3 и вернул ее в Санкт-Петербург. Пятый матч пройдет 10 марта.

Исход четвертого сражения решил гол Дениса Мосалева в третьем периоде. Тренерский штаб СКА сделал запрос на блокировку вратаря Александра Самонова со стороны капитана «Динамо» Роба Клинкхаммера. Арбитры долго консультировались за судейским столиком и в итоге приняли решение засчитать взятие ворот.

Позже КХЛ разъяснила спорный эпизод. «В результате видеопросмотра определено: контакт атакующего игрока с вратарем происходит под воздействием защищающегося игрока — хороший гол», — говорится в сообщении на сайте лиги.