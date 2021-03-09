Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала инцидент между Александром Большуновым и Глебом Ретивых после командного спринта на ЧМ по лыжным гонкам в Оберстдорфе.

В интервью РИА Новости Вяльбе отметила, что СМИ могут писать и говорить все что угодно, а ее это не волнует.

«Я официально объявила, что Саша не очень-то хотел бежать с Глебом, потому что Глеб имеет свойство «сидеть» и ждать, когда будет хорошая позиция, когда можно будет выстрелить», — подчеркнула Вяльбе, добавив, что после окончания гонки Большунов отошел переодеться, не успел выйти к партнеру и все сделали вывод, будто в команде раскол.

«У нас нет никакого конфликта и у них нет никакого конфликта! К СМИ они подходили вместе, друг с другом смеялись, что-то говорили, и все нормально», — заявила Вяльбе, добавив, что если люди хотят найти что-то, они будут искать из ничего. «Вы хотите искать какую-то гадость? Ради бога, ну ищите», — заключила глава ФЛГР.