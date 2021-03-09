Российский полузащитник Алексей Миранчук принял участие в центральном матче 26-го тура итальянской серии «А» против «Интера», в котором бергамаски потерпели выездное поражение — 0:1.

Миранчук появился на поле со скамейки запасных, заменив на 73-й минуте опорника Маттиа Пессину. Тем самым россиянин провел 21-й матч за «Аталанту» во всех турнирах.

Исход встречи решил единственный гол, забитый словацким защитником Миланом Шкриняром на 54-й минуте. «Интер» праздновал седьмую победу подряд и укрепился в статусе лидера. Набрав 62 очка в 26 матчах, команда Антонио Конте опережает ближайших преследователей в лице земляков из «Милана» на шесть баллов. Третьим идет действующий чемпион «Ювентус» (52 очка). У «Аталанты» осталось 49 баллов. Бергамаски занимают 5-е место.