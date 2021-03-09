Российский лыжник, призёр чемпионата мира Алексей Червоткин высказался о проблемах с ногой, которые мешали ему выступать на протяжении сезона.

В интервью «Матч ТВ» Червоткин подчеркнул, что у него есть мышечные проблемы, и мануальный терапевт нашел их источник, однако пока непонятно, как их исправить, чтобы они не возвращались.

«Есть спиральная миофасциальная линия, у меня её перетягивает в районе зубчатой мышцы и отключает левое бедро, а я хожу коньком именно под левую ногу. В результате я не могу нормально толкнуться левой, просто с неё сваливаюсь», — рассказал лыжник.

По словам Червоткина, такое повреждение может быть следствием нагрузок и тренировок. Лыжник отметил, что проблема возникла со стартом Кубка мира, не получалось реализоваться в коньке, поэтому в сезоне Червоткин сделал акцент на классику и на силовые тренировки в зале.