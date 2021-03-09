Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о возвращении Алены Косторной в группу Этери Тутберидзе после полугода тренировок в «Ангелах Плющенко».

Слова Гончаренко цитирует портал РИА Новости.

«Два месяца испытательного срока – это ещё мягкие условия. Нужно было обозначить месяц, чтобы человек реально напрягся и показал результат, иначе нечего тренерам морочить голову, бегая туда-обратно», — сказала тренер, добавив, что уход Косторной от Тутберидзе был просто капризом, а слова фигуристки о том, что неудобно тренироваться с малышами не имеют отношения к работе.

«Ее возвращение не удивило. Вот честно. Алена, наверное, поняла, что серьёзные достижения не бывают без пахоты», — заявила Гончаренко, добавив, что подготовка с улыбкой непонятно во что выливается на выходе, а работа в напряжении заставляет улыбаться при виде результатов.

«Хорошо, что Алена это поняла. Но надолго ли её хватит? Это во-первых. Во-вторых, расслабиться очень легко и выступать на заложенной базе, а вот собраться и идти вперёд не так просто», — заключила Гончаренко, добавив, что ещё есть шанс увидеть прежнюю Косторную.