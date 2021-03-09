За последние сутки по России было зарегистрировано 9445 новых случаев заболевания коронавирусом во всех регионах страны.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на утро 9 марта известно о 1066 новых случаях коронавируса в Москве, ещё 941 новый положительный тест — в Петербурге, а 523 случая обнаружили в Московской области.

За все время пандемии в России было сделано уже 113,7 миллионов тестов на коронавирус, из них выявлено 4 342 474 случаев заболевания. Из них — 3 932 177 человек выздоровело, еще 89 809 человек стали жертвами пандемии.

Во всем мире число заболевших коронавирусом превысило отметку в 117 миллионов случаев. На лидирующих позициях находится США с результатом в 29 миллионов заболевших за время пандемии. В тройку лидеров входят также Индия и Бразилия — по 11 миллионов заболевших.