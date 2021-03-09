Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о том. когда стоит ждать четверных элементов в парном катании.

В интервью на ютуб-канале Василия Конова Москвина отметил, что сейчас все пары делают практически те же прыжки и поддержки, которые не дают больше баллов, чем самый высокий балл. «Четверные скоро можно ждать, потому что мы сейчас в парах исчерпали элементы, в которых можно что-то новое придумать», — отметила Москвина, добавив, что можно сделать надежный четверной выброс.

Как считает Москвина, этого не случится перед Олимпиадой, поскольку можно получить случайно травму, а также в ISU четверной выброс не имеет большого преимущества перед хорошо исполненным тройным.

«Но после, когда Олимпийские игры пройдут, чем следующему поколению брать? Посмотрите, у нас в парах сейчас есть спортсмены, которые выполняют прыжки флип, лутц в три оборота. Пары уже! А куда им дальше идти?», — отметила Москвина, добавив, что в одиночном катании девушки запрыгали четверные наравне с парнями, а пары должны быть не хуже.

«Допустим, там, где лутц или флип в три оборота, докрутить пол-оборотика, партнеру бросить партнершу на пол-оборотика, а остальное она в воздухе пролетит – вот тебе четверной», — сказала Москвина.