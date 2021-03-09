Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о том, почему в фигурном катании мало современной музыки и могут ли её ученики катать программу под Моргенштерна.

В интервью ютуб-каналу Василия Конова Москвина отметила, что знает фамилию певца Моргенштерна.

«Они приносят мне, я говорю: “Музыка интересная, но тот зритель, который придёт на фигурное катание, и тот технический специалист, судья, он эту музыку не оценит”, — сказала тренер, добавив, что пока эта музыка слишком молодежная, её можно слушать, но для катания на результат Москвина брать такую не советует.

С другой стороны, она не исключает возможности таких программ. «А вдруг придёт какой-то постановщик современный и скажет: “Я могу, я придумаю, вот я такое сделаю”. Я смелая, я скажу: “Давай, пробуй”, — сказала Москвина, добавив, что если не получится, она это переделает. По мнению тренера, нужно пробовать новое, поскольку нельзя существовать в рамках того, что было уже 100 лет назад.