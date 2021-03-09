Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о том, как чемпион мира 2020 года Александр Логинов планирует готовиться к новому сезону.

В интервью порталу Sports.ru Майгуров отметил, что постоянно находится на связи с Логиновым, а обстоятельный разговор со спортсменом прошел в Поклюке на ЧМ. «Он склонен продолжить готовиться индивидуально, но с обязательным участием в нескольких сборах вместе с командой», — сказал Майгуров.

По словам главы СБР, вопрос о подготовке будет решен в марте, когда тренер Юрий Каминский представит проект. От него и будут отталкиваться все, чтобы было понятно, кто и как готовится к сезону.

«Если у Логинова останется самоподготовка, то пусть она будет понятной для нас в деталях: где он, что делает, когда приедет на совместный сбор, в каких контрольных тренировках поучаствует и так далее», — подчеркнул Майгуров, добавив, что не будет такой ситуации, когда спортсмен предоставлен сам себе.