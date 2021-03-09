Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина предположила, что должны сделать Алина Загитова и Медведева для возвращения в большой спорт.

«Они должны отказаться от любой деятельности, связанной с выступлением в шоу. Но они этого уже не сделают. Я не могу сказать на 100 процентов, но предполагаю, что они уже в спорт высоких достижений не вернутся», — заявила Москвина в интервью на ютуб-канале Василия Конова.

Напомним, Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019-го года, объявив об этом в эфире Первого канала. Фигуристка сосредоточилась на шоу-проектах. Евгения Медведева была вынуждена пропустить последний сезон из-за травмы спины, а затем и из-за коронавируса, подхваченного в больнице.