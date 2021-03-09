Какая же финансовая пропасть сейчас пролегла между российскими биатлонистами и лыжниками! Если у биатлонистов на год выходит примерно 105-110 миллионов рублей, то лыжи на такое рассчитывать не могут. По словам Елены Вяльбе, сейчас и 50 миллионов не наберётся.

Почему бюджет СБР намного больше бюджета ФЛГР, а результаты, наоборот, лучше у лыжников? Все дело в спонсорах или в чем-то другом? Взаимосвязано ли количество финансовых вливаний с успехами на международной арене? На все эти вопросы постараемся ответить в этом материале.

В первую очередь хочется сравнить, откуда в бюджет идут поступления. Если Вяльбе отметила, что основа бюджета — это выплаты от Центра спортивной подготовки, то в СБР эти деньги даже не включают в бюджет. Вице-президент организации Алексей Нуждов отметил, что 65 миллионов от ЦСП — это то, что покрывает соревнования, но основной доход идёт от спонсоров.

Более 50 миллионов рублей в бюджет СБР направляет «Газпром», около 15,5 миллионов идут от компаний, которые «не стремятся к пиару», то есть по сути оказывают поддержку на безвозмездной основе. Около 15-20 миллионов приходит в бюджет по линии попечительского совета во главе с Владимиром Якушевым, который биатлону не чужд, а государственная субсидия составляет 24 миллиона рублей.

Как дела у лыжников со спонсорами? По признанию Вяльбе, не очень хорошо, но ситуация не патовая, и деньги есть. «Для нас немаловажно, с кем мы работаем. С «Лукойлом» — с 1997 года. До последнего дефолта от него приходили достаточно большие деньги, сейчас их стало ровно вполовину меньше, но спасибо, что они хотя бы есть. Многие федерации вообще потеряли спонсоров», — отметила Вяльбе в недавнем интервью ТАСС.

Да, по сравнению с норвежцами россияне в плане финансов — это новорождённые котята (со слов самой Вяльбе), но кажется, что нашей лыжной команде этого хватает для борьбы на мировой арене. Тем более, что сборная России регулярно даёт бой Норвегии. Аналогичная ситуация, кажется, сложилась и в биатлоне, но только там россияне перестали быть прямыми конкурентами лидеров.

Но хоть бюджет СБР и больше, тратиться приходится больше. Долгое время российскому биатлону пришлось оплачивать расходы на допинговые расследования IBU, и общая сумма долгов превысила миллион евро. Сейчас этот вопрос, по словам Виктора Майгурова, почти закрыт, и доплатить осталось немного.

Отдельное место занимает стрелковая подготовка: такой статьи расходов в лыжах нет, а она забирает много средств. Это и ставки тренеров, и все, что связано с винтовками — покупка и обслуживание оружия, содержание стрельбищ и биатлонных баз, — на все это нужны деньги, которые у СБР сейчас есть.

Другое дело — какие результаты мы получаем и во что вкладываем средства. Здесь уже вопросы к эффективности работы тренеров и спортсменов, а не к количеству спонсоров. Тем более, что обе федерации нынешняя ситуация устраивает.