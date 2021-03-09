Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян отреагировал на обвинения со стороны Алджамейна Стерлинга, которому проиграл титульный бой в Лас-Вегасе из-за дисквалификации.

Судьи присудили Стерлингу победу, посчитав, что Ян нарушил правила, проведя запрещенный удар коленом в голову находившегося в партере соперника. Американец отказался принимать чемпионский пояс и согласился на бой-реванш. Глава UFC Дана Уайт поддержал эту идею и проанонсировал повторный поединок.

Позже Стерлинг обвинил Яна в преднамеренности проведения запрещенного приема и заявил, что не против сразиться с кем-нибудь другим. «Такое вопиющее нарушение может быть только преднамеренным», — сказал боец в комментарии MMANews.

Ян отреагировал на эти слова. «Все знают, что ты будешь так себя вести! Когда все раунды проиграны», — написал россиянин в сториз инстаграма на фоне цитаты Стерлинга.