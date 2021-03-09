Ирландский лыжник Томас Вестгорд преодолел дистанцию 50 км классическим ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе, несмотря на проблемы с плечом.

Во время марафона правое плечо спортсмена сводили судороги, из-за чего он едва не сошел с дистанции. На финишной прямой Вестгорд из-за болей в плече бросил отталкиваться правой рукой. Видео финиша лыжника опубликовал твиттер Ассоциации снежных видов спорта Ирландии.

Ирландец закончил гонку на 26-м месте, отстав от победителя на 4 минуты 21 секунду. Позже он поделился впечатлениями. «Плечо полностью в порядке, но судороги, которые я испытал, были такими, с какими я никогда не сталкивался. Никому не рекомендую!» — написал Вестгорд в твиттере.

Победителем марафона признали норвежца Эмиля Иверсена, который пересек финишную черту вторым за впоследствии дисквалифицированным Йоханнесом Клэбо. Серебро досталось россиянину Александру Большунову.