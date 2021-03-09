Футболисты «Барселоны» Антуан Гризманн, Френки де Йонг, Клеман Лангле, Миралем Пьянич и Сержиньо Дест сообщили о создании первого русскоязычного аккаунта каталонского клуба в социальных сетях.

Игроки обратились к болельщикам по-русски. «Привет! Мы запускаем первое сообщество «Барселоны» на русском языке. Читайте нас в Viber», — сказали футболисты в рекламном ролике.

Завтра, 10 марта, «Барселона» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен». В первой встрече на поле испанского гранда чемпионы Франции добились крупной победы — 4:1.

В чемпионате Испании каталонцы идут вторыми, набрав 56 очков в 26 турах и отставая на три балла от лидирующего и имеющего матч в запасе «Атлетико». В Кубке Испании сине-гранатовые дошли до финала. В полуфинале они прошли «Севилью», несмотря на поражение в первой встрече (0:2). В повторном свидании команда Роналда Кумана разгромила «Севилью» (3:0).