Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко озвучил состав команды на заключительный этап Кубка мира, который пройдет 13 и 14 марта в Энгадине (Швейцария).

Ожидается, что у женщин выступят Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Христина Мацокина, Мария Истомина и Лариса Жамбалова. В мужских соревнованиях примут участие Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Евгений Белов, Артем Мальцев, Илья Порошкин и Андрей Ларьков.

Изначально в Энгадин должны были отправиться также Денис Спицов и Яна Кирпиченко, но они пропустят этап из-за проблем со здоровьем. «Спицов сломал руку. У Кирпиченко после 30-километровой гонки поднялась температура, мы ее отправили домой», — цитирует Бородавко «Спорт-экспресс».

13 марта в Энгадине пройдут классические масс-старты на 15 км у мужчин и на 10 км у женщин. Назавтра состоятся гонки преследования коньковым ходом — на 30 км у женщин и 50 км у мужчин.