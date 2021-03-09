Супруга российского футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана Мамаева выложила новое фото в стильном образе, оправившись после новостей об измене мужа.

В своем «Инстаграме» девушка выставила кадр с фотосессии, поблагодарив всех за поддержку. «Алана Николаевна снова в строю!», — написала Мамаева.

В комментариях девушка написала, что когда-нибудь расскажет всю историю из первых уст, но сейчас ждать шоу не стоит. «Выбрасывайте попкорн, отписывайтесь и живите спокойно дальше», — написала модель, извинившись за то, что ее подписчики стали зрителями семейной драмы.

Напомним, ранее Алана Мамаева рассказала о том, что ее муж изменил ей на сборах в Испании. После этого появились слухи о том, что Мамаева попала в больницу, но позже модель рассказала, что пошутила.