Nevasport совместно с футбольным клубом «Динамо СПб» подготовили для вас спортивный квиз, который пройдет на площадке Shilling в ТЦ «Континент» по адресу: улица Байконурская, 14а м. «Комендантский проспект» 26 марта в 19:00.

4 команды покажут свою эрудицию, логику, сообразительность и поборются за главные призы — кубки от NevaSport и мерч от ФК «Динамо-СПб».

Квиз от NevaSport – отличный способ провести вечер в компании друзей, получить новые впечатления и, конечно же, размять мозги!

Что будет ждать участников на квизе:

— знакомство со спортивным директором ФК «Динамо-СПб» Александром Макаровым;

— 20% скидки на все меню;

— бесплатный бильярд и пул;

— интересная интеллектуальная игра на спортивную тематику!

Хочешь присоединиться к игре? Регистрируйся вместе с друзьями по ссылке: https://moyka-78.timepad.ru/event/1577362/

Всего будет 4 команды по 4-6 человек! Успевай занять место!