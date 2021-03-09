Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко выразила мнение, что Евгений Семененко плохо готов к чемпионату мира. По её словам, она будет наблюдать за мужским турнирном в напряжении.

«Семененко нельзя будет показывать такой прокат произвольной программы, какой у него получился в Финале Кубка. Но у него есть время подготовиться морально и физически», — приводит слова Гончаренко РИА «Новости».

По мнению тренера, 17-летнему фигуристу не хватает выносливости: из-за усталости он «отпускает себя» после третьего-четвертого прыжка. К чемпионату мира нужно подойти в гораздо лучшей форме, уверена Гончаренко.

«Одно дело, когда выходит на лед Миша Коляда, у которого, на мой взгляд, лучшие постановки этого сезона в нашем мужском одиночном катании, очень хорошие вращения, высокий рейтинг. А Семененко предстоит всё это заработать и заслужить», — сказала специалист.

Напомним, Коляда и Семененко тренируются под руководством Алексея Мишина, они получили путевки на чемпионат мира благодаря победам на чемпионате России и в финале Кубка страны соответственно. Главный старт сезона будет проходить в Стокгольме (Швеция) 22-28 марта.