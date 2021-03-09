Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о первой реакции Александра Большунова на инцидент с Йоханнесом Клэбо на финише марафона.

По словам Сорина, им не сразу удалось увидеть сломанную палку Большунова, однако был слышен хруст. Затем кто-то из команды сообщил, что Клэбо слишком сильно приблизился к Александру на повороте.

«Мы сразу побежали в комнату жюри, чтобы оценить эпизод. Потом мы пошли к Большунову, он ответил: «Да какая разница? Выше второго места не поднимусь. Золотую медаль мне никто не даст». Он даже не просил нас подавать протест и дисквалифицировать Йоханнеса», — рассказал Сорин во время прямого эфира на странице Александра Легкова в «Инстаграме».

Напомним, Клэбо выиграл марафон, вторым стал Эмиль Иверсен, третьим — Большунов. Затем Йоханнес был дисквалифицирован за поведение на финишной прямой, золотую медаль отдали Иверсену, а россиянин поднялся на второе место.