Легенда бразильского футбола Роналдо в скором времени в пятый раз станет отцом. Его девушка, модель Селина Локс, объявила о беременности.

«Нет слов, чтобы описать этот момент. Начинается новый этап в моей жизни. И это связано с большой ответственностью«, — написала девушка на своей странице в «Инстаграме».

Она добавила, что на протяжении 30 лет ловила себя на мысли, что когда-нибудь этот момент настанет. Локс призналась, что испытывает безмерное счастье.

Стоит отметить, что в декабре 2010 года Роналдо решился на вазэктомию — микрохирургическую процедуру, которая обеспечивает мужчине временную бесплодность.

На данный момент 44-летний экс-футболист занимает пост президента «Вальядолида» и является максимальным акционером клуба.