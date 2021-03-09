В Лиге чемпионов продолжается стадия 1/8 финала. Сегодня, 10 марта, состоятся два матча: «Пари Сен-Жермен» примет «Барселону», а «Ливерпуль» сразится с «РБ Лейпцигом».

Обе встречи начнутся в 23:00 по московскому времени. В первом матче «ПСЖ» на выезде разгромил «Барселону» со счетом 4:1, игра проходила в Испании на стадионе «Камп Ноу». В составе парижан один гол забил Мойзе Кин, хет-триком отметился Килиан Мбаппе. Лионель Месси реализовал пенальти в ворота «ПСЖ». Сегоднядняя игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» во Франции.

«Ливерпуль» в первом матче одержал победу со счетом 2:0. «Лейпциг» пропустил два гола за пять минут: сначала от Мохамеда Салаха, потом от Садио Моне. Из-за ограничений, вызванных коронавирусом, команды встречаются на нейтральном поле — в Будапеште на «Пушкаш Арене».