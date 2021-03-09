Заместитель министра спорта России Андрей Сельский предложил российским геймерам в FIFA на онлайн-чемпионатах выступать за местные футбольные клубы, а не за самые популярные. Он считает, что спорт, в том числе, интерактивный футбол, служит хорошим инструментом рекламы собственной страны. Об этом Сельский заявил во время конференции по развитию киберспорта.

Задумаемся, как у нас сейчас проходят игры: вот мы играем в какую-нибудь FIFA, мы отдаём свои данные за рубеж — это раз, мы играем за игроков зарубежных команд — это два. Странная ситуация, когда у нас чемпионат России по интерактивному футболу, и у нас там играют какой-нибудь «Ливерпуль» и «ПСЖ».

Ранее комментатор в Dota 2 Шеннон SUNSfan Скоттэн поделился своим мнением относительно компаний, которые предлагают услуги бустинга в дисциплине. По его словам, необходимо бороться с ними на юридическом поле. Комментатор считает, что новые игроки испытывают из-за этой проблемы трудности. Об этом SUNSfan заявил в твиттере.