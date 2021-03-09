Игрок команды Gambit Esports по CS:GO Тимофей interz Якушин высказался о коллегах из СНГ-региона состава Natus Vincere. По его словам, ростер выстраивает свою игру так, чтобы не подстраиваться под оппонента, а наоборот, гнуть свою линию до конца. Об этом геймер сообщил в интервью gameinside.

NAVI — это та команда, которая не подстраивается под соперника, а продолжают играть в свою игру — а их игра не особо сложная. Если на карте у них есть «раш», то он будет, если у них его никогда не было, то его и не будет. У них все происходит на среднем тайминге или уже в конце

Ранее свободный тренер в CS:GO Михаил Kane Благин высказался об итогах онлайн-турнира IEM Katowice 2021 для киберспортивной команды Gambit Esports. По его словам, ростер имеет очень хорошие шансы стать лучшей командой мира и занять место датского коллектива Astralis в доминации на арене. Об этом бывший трене NAVI сообщил в твиттере.