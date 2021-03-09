Уфимский «Салават Юлаев» на выезде обыграл «Трактор» в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Игра проходила на «Арене-Трактор» в Челябинске и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

В составе победителей по шайбе забросили Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд и Саккари Маннинен. Гранлунд также записал на свой счет две результативные передачи, Маннинен — одну. Еще два ассистентских очка набрал Григорий Панин.

Таким образом, «Салават Юлаев» повел со счетом 3-1 в серии, которая длится до четырех побед. Следующий матч, который состоится в Уфе 11 марта, может стать решающим.

Напомним, «Трактор» выиграл первую встречу серии со счетом 3:1, затем потерпел три поражения кряду — 2:3 ОТ, 0:4 и 0:3.