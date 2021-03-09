Игрок команды Galaxy Racer Female по CS:GO Ксения vilga Клюенкова высказалась о разнице между девушками и парнями в дисциплине. По её словам, во многом решает воспитание и в тяжёлых ситуациях девушки чаще примут неверные решения, когда мужчины готовы к ним, именно в этом и есть разница. Об этом киберспортсменка заявила во время подкаста «Респаун».

С детства девушек учат думать по-девчачьи, а мальчиков — по-мужски. Я замечаю, что многие девушки могут хорошо стрелять, выигрывать клатчи. Но в большинстве своем девушки принимают неверное решение в тяжелых ситуациях. Это, конечно же, можно исправить, я не говорю, что этого нельзя сделать.

Женский киберспорт — один из самых необычных видов спорта, в котором присутствуют женщины. Данное заявление высказывают некоторые медийные личности из CS:GO и Dota 2. В умах некоторых зрителей и игроков до сих пор частично остаётся мысль о том, что настоящие геймеры — это исключительно мальчики, парни и мужчины, а девочки пускай в Sims играют. Разберёмся о хейте к девушкам в киберспорте. Ранее на nevasport вышел материал, разбирающий эту тему.