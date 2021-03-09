Союз биатлонистов России (СБР) подал иск к бывшему президенту организации Владимиру Драчеву.

Подробности дела пока не разглашаются. Известно, что 26 февраля в арбитражный суд г. Москвы поступил иск от СБР к Драчеву, в документах заявлено требование «об обязании предоставить документы». Предварительно заседание назначено на 21 апреля.

Напомним, Драчев возглавлял СБР с мая 2018-го года по июль 2020-го. Он планировал вновь выставить свою кандидатуру на выборах, однако за день до отчетно-выборной конференции объявил об отставке. Его место занял Виктор Майгуров.

С 2016 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VII созыва, Драчев выступил соавтором 5 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Во время своей спортивной карьеры Драчев взял серебро и бронзу Олимпийских игр, а также стал четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.