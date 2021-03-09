Эмоции после победы или поражения в спорте всегда являются очень сильными и запоминающимися. В активных видах спорта мы не раз видели, как та или иная команда или кто-то из её участников очень эмоционально реагирует на происходящее. В киберспорте также присутствуют похожие моменты. Разберём психологию игроков на примере случая с игроком коллектива Movstar Riders в CS:GO Оуэном smooya Баттерфилдом.

Киберспортсмен досрочно покинул игру, когда его тиммейт находился в клатч-ситуации, тем самым проявив свои не самые положительные стороны характера. Об этом говорили многие комментаторы после поединка. В итоге его союзник выиграл ситуацию, и игра продолжилась, а smooya вернулся в игру. Сам геймер после встречи написал большой пост в твиттер, где извинился перед общественностью.

Во-первых, хочу сказать, что действительно сам покинул сервер до окончания матча. Компьютер здесь ни при чем. Во-вторых, я не хочу подавать такой пример людям, которые переживают и следят за моей карьерой. Они не должны думать, что такие поступки являются нормой, потому что это не так. Ни один профессиональный игрок в любом виде спорта никогда не должен поступать подобным образом.

Геймер также добавил, что итак совершил большое количество ошибок и попросил не воспринимать его поступок как неуважение к своей и чужой команде.

Киберспорт является достаточно пассивным видом спорта, если сравнивать его с тем же футболом или баскетболом, но эмоции, которые получает игрок ничуть не меньше. Часто мы можем наблюдать как лучшие игроки мира бьют рукой об клавиатуру или стол, пытаясь выпустить пар. Подобные случаи со smooya не редкость, однако геймеров также можно понять. Драйв и адреналин во время важного момента в игре может быть даже выше, чем при голевом моменте.