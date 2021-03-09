Менеджер команды Cloud9 по CS:GO Генри HenryG Грир высказался о критики в адрес организации со стороны сообщества из-за зарплат игроков в дисциплине CS:GO. По его словам, у киберспортсменов не самые высокие заработные платы. Об этом менеджер сообщил в твиттере.

До сих пор не понимаю этого тезиса, что мы совершаем какие-то злодеяния, чтобы щедро платить нашим игрокам. Единственная причина, по которой вам всем известны цифры, о которых вы напоминаете мне каждый день, заключается в том, что мы стараемся создать лучшие условия для профессиональных киберспортсменов в CS:GO

Эмоции после победы или поражения в спорте всегда являются очень сильными и запоминающимися. В активных видах спорта мы не раз видели, как та или иная команда или кто-то из её участников очень эмоционально реагирует на происходящее. В киберспорте также присутствуют похожие моменты. На nevasport мы разобрали психологию игроков на примере случая с игроком коллектива Movstar Riders в CS:GO Оуэном smooya Баттерфилдом.