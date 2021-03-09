Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца UFC Петра Яна, сообщил, что спортсмен в скором времени вернется из США в Россию.

«В ближайшее время он вернется в Россию, чтобы увидеться с семьей, но, если UFC назначит реванш в скором времени, он снова вылетит на подготовку», — приводит слова Абдрахманова «Матч ТВ».

Напомним, в ночь с 6 на 7 марта мск Ян потерпел поражение от американца Алджамейна Стерлинга в титульном поединке, который состоялся в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в рамках турнира UFC 259.

Судьи присудили Стерлингу победу, посчитав, что Ян нарушил правила. Он провел запрещенный удар коленом в голову находившегося в партере соперника. Американец отказался принимать чемпионский пояс и согласился на бой-реванш. Глава UFC Дана Уайт поддержал эту идею и проанонсировал повторный поединок.