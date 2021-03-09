Игрок команды AS Monaco Gambit Кыялбек dream’ Тайиров рассказал о том, какой ещё микс могла подписать организация в Dota 2. По его словам, выбор состоялся между его ростером и NoTechies. Об этом киберспортсмен заявил в интервью escorenews.

Это было в начале DPC. Я помню, что мы сыграли первые два матча, после чего менеджер сказал, что Gambit хочет нас подписать, нужно дать ответ. Как я понял, клуб хотел команду из первого дивизиона, они смотрели на нас и NoTechies. Мы были фаворитами, и в случае отказа подписали бы их. Мы, не долго думая, согласились

Ранее киберспрортивная организация из России Gambit Esports объявила о старте партнёрства с футбольным клубом «Монако». Теперь название составов по Dota 2 и Fortnite будут иметь формат ASM.GMB. Данная информация была опубликована в твиттере. Владельцем «Монако» является бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, а Gambit Esports была создана ещё восемь лет назад.