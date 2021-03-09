Российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев вышли в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар) в парном разряде. В четвертьфинальном матче они одолели итальянцев Лоренцо Сонего и Андреа Вавассори, игра завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:2.

Спортсмены провели на корте 1 час 15 минут. За это время россияне восемь раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести возможных. Итальянский дуэт дважды ошибся на подаче, сделал два эйса и не смог взять ни одного гейма на подаче соперников.

В следующем раунде соперниками Рублева и Карацева станут бразилец Марсело Мело и Жан-Жюльен Ройер из Нидерландов.